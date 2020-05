Magneetvisser vist zeldzame motorfiets uit kanaal: "Geen idee dat hij zoveel waard was"

“Flandria was een Belgisch merk”, weet Nadim na wat opzoekingswerk op het internet. “Het model dat ik heb opgevist, is de Rekord 5 Sport uit 1964. Vooral dat laatste maakt hem blijkbaar uniek.” De Flandria ligt mogelijk al meer dan 50 jaar in het kanaal. Nadim weet voorlopig nog niet wat hij met de motorfiets zal doen: “Nu ik weet hoeveel hij waard is, twijfel ik om hem weg te doen. Er zijn toch al biedingen van meer dan 350 euro. Ik kan hem natuurlijk volledig in orde brengen, maar dat is een heel project.”