Meer meldingen van sluikstort in Gent door coronacrisis

Gent probeert zoveel mogelijk het sluikstorten tegen te gaan, maar makkelijk is dat niet: "We zetten in op extra camera's, maar we kunnen niet iedereen detecteren. Het is bijzonder frustrerend voor mezelf en alle Gentenaars dat dit fenomeen blijft bestaan. Maar we blijven erop letten, het is door de rotte appels eruit te halen, dat we stappen kunnen zetten", zegt schepen Van Braeckevelt vastberaden.