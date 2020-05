10 procent meer voorinschrijvingen voor opleiding verpleegkunde in Limburg door corona 

Al zijn het lang niet uitsluitend pas afgestudeerden die de stap naar een carrière in de verpleegkunde zetten. “We krijgen ook veel inschrijvingen van mensen die al in een andere beroepssector actief zijn”, benadrukt Nelissen. “Mensen die kiezen voor een heroriëntering via een avondtraject. Tot voor kort was het aantal zij-instromers nog dalend. Je zou dus kunnen stellen dat het coronavirus ook een positief effect heeft.”