Meyrem Almaci (Groen): "Coronacrisis toont dat economie niet schokbestendig is"

"Dat betekent dat we de essentiële maakindustrie bij ons moeten hebben", aldus Almaci. Ze heeft het dan bijvoorbeeld over de productie van geneesmiddelen of over mondmaskers. "Dat zijn dingen die je hier ook kan produceren en die strategisch belangrijk zijn. Investeren in de lokale maakindustrie is belangrijk."

Daarnaast ziet ze de coronacrisis als een gelegenheid om de groene agenda weer naar voren te schuiven. "Er is een perfecte manier om investeringen die nu moeten worden gedaan om de economie er weer bovenop te helpen te gebruiken om tegelijkertijd de curve van de CO2-uitstoot aan te pakken." een groene versie van "flatten the curve", zeg maar.

Almaci verwijst naar de Green deal van de Europese Commissie als model om onze economie een nieuwe boost te geven. "Dat gaat dan over effectief je huizen isoleren, 80.000 jobs creëren in die groene sector van hernieuwbare energie, enz. ..." Zo kan de economie duurzamer en veerkrachtiger worden gemaakt, stelt ze.