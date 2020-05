Ook Mini-Europa in Brussel gaat op maandag 18 mei weer open: "Met corona- en Brexit-aanpassingen"

Thierry Meeùs, de baas van Mini-Europa, verzekert dat een bezoek aan het park in de veiligste omstandigheden kan. "Je moet op voorhand reserveren, via telefoon of online. Zo kunnen we de bezoekers beter spreiden over de dag. Je zal uiteraard voldoende afstand moeten bewaren en er wordt maar een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig toegelaten. Sowieso zijn er enkel eenrichtingspaden, zodat niemand elkaar hoeft te kruisen. Verder is er handgel beschikbaar, verspreid over het park."