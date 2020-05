Ondanks uitgestelde spelen brandt Olympisch vuur toch op Grote Markt Antwerpen

Om de spelen te vervangen, wordt er een online wedstrijd op poten gezet. Die zal doorgaan in het Hemelvaartweekend. Gedurende twee dagen moeten de atleten aan aantal challenges uitvoeren in vijf sportdisciplines: atletiek, wielrennen, raketsport, voetbal en zwemmen. Per sport worden er twee uitdagingen aangeboden, zoals planking, jongleren met een bal, een evenwichtsoefening doen of enkele kilometers wandelen, hardlopen of fietsen.

Bijna 20.000 sporters zullen deelnemen aan de virtuele variant van de spelen. “Ik vind het heel jammer dat de echte spelen niet doorgaan”, zegt zeilatleet Thibeau Bastien. “Deze alternatieve variant vind ik wel leuk, want het zal iedereen motiveren om te blijven sporten.”