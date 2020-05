Onderzeese Pūhāhonu in Hawaï is de grootste en heetste vulkaan op aarde

In 1974 werd op basis van gegevens van een beperkt onderzoek gedacht dat Pūhāhonu de grootste vulkaan in Hawaï was. Pūhāhonu werd toen nog Gardner Pinnacles genoemd naar twee kale rotseilandjes, de enige overblijfselen van de vulkaan die boven de zee uitsteken.

Latere studies van de Hawaïaanse eilanden kwamen tot de conclusie dat Mauna Loa de grootste vulkaan was. Die studies omvatten ook de basis van de vulkaan die onder de zee ligt, en die werd in de studie van 1974 niet meegerekend.

De nieuwe studie, gebaseerd op uitgebreid onderzoek en verschillende modellen, waarbij methoden gebruikt werden zoals in de studies die Mauna loa tot grootste uitriepen, toont nu dat Pūhāhonu wel degelijk de grootste vulkaan is.

De studie legt ook de nadruk op het feit dat de vulkanen op Hawaï, niet alleen nu maar al miljoenen jaren, mee van het heetste magma op aarde uitstoten.

Tot slot zeggen de onderzoekers dat ze de Hawaïaanse benaming Pūhāhonu, wat 'schildpad die bovenkomt voor lucht' betekent, verkiezen boven de westerse naam Gardner Pinnacles. "We willen met de wetenschappelijke gemeenschap en het brede publiek delen dat we deze vulkaan zouden moeten benoemen met de naam die de Hawaïanen eraan gegeven hebben, liever dan met de westerse naam voor de twee kleine, rotsachtige eilandjes die de enige overblijfselen zijn die boven de zee uitrijzen van deze vulkaan die ooit majestueus was", zo zei Garcia.

De studie van Garcia en zijn collega's van de University of Hawai‘i at Mānoa is gepubliceerd in Earth and Planetary Science Letters. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of Hawai'i at Mānoa.