Oost-Vlaamse fotografen maken beste persfoto's van het jaar

Dit jaar zonden 79 professionele persfotografen 620 foto’s in. In tegenstelling tot andere jaren maakte het coronavirus er een bijzondere editie van. Zo verliep de jurering deze keer helemaal online. Ieder jaar kijkt men reikhalzend uit naar de winnaars in de categorieën Nieuws, Sport en Stories. Deze keer was het Oost-Vlaanderen boven.