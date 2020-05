Pas op met telefoontjes van de "Vlaamse Energie Dienst"

Voor de volledigheid nog dit. Er bestaat zoiets als het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en ook nog het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Het eerste is de administratie van de minister van Omgeving en Energie, het tweede is de instelling die als taak heeft het energieverbruik van de overheden in Vlaanderen te verlagen. Beide zijn authentieke publieke instellingen. Maar zij bellen geen particulieren op om energiecontracten te verkopen.