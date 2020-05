Zwerfvuil grootste gevaar op het strand om corona op te lopen

Het VLIZ deed samen met de Universiteit Gent en de provincie West-Vlaanderen onderzoek naar het risico op coronabesmetting op het strand van de zomer. Zwemmen in zee of met het zand spelen, daarbij zijn de risico's klein.

Maar het zou wel kunnen dat je na een zomers onweer een paar dagen niet in zee mag zwemmen. "Het virus overleeft niet in zeewater. Maar als er veel afvalwater na fikse regenbuien via rivieren, kanalen en havens in zee belandt, is besmetting mogelijk", zegt Jan Seys van het VLIZ.

Meer dan ooit zal zwerfvuil uit den boze zijn op de stranden. "Het risico is het grootst met afval zoals sigarettenpeuken, medisch beschermingsmateriaal (bv. mondmaskers) en plastic voorwerpen (bv. flessen, wegwerpbestek). Op die zaken kan het coronavirus aanwezig zijn. Als een kind zoiets vindt op het strand en in de mond stopt, kan het besmet raken."