Recordaantal jonge dieren in Natuurhulpcentrum: "Ze moeten 15 keer per dag gevoederd worden"

Deze week is in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek (Oudsbergen) twee keer het dagrecord verbroken van het grootste aantal jonge dieren in het centrum. Eergisteren verbleven er 100 en die van gisteren zijn nog niet geteld. “Het is normaal in deze periode van het jaar dat het druk is. We verdrinken in de dieren, dus we moeten net zoals bij de coronacrisis de curve hier proberen af te vlakken.”