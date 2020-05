Royals: pasgeboren prins Charles doet zijsprongetje naar Amalia vergeten en keizerin Masako zet rupsen uit

Het is u misschien opgevallen: de ene koning(in) draagt een mondmasker tot wegwerphandschoenen toe, de andere niet. Het Nederlandse persagentschap ANP ging er even dieper op in. De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima verschijnen zonder mondmasker, in lijn met het advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).



Mondmaskers worden in Nederland enkel verplicht vanaf 1 juni op openbaar vervoer. Kappers en hun klanten zijn bijvoorbeeld niet verplicht. Volgens premier Mark Rutte is het wetenschappelijke bewijs "dun", maar laat correct gebruik "een beperkt positief effect" zien. Afstand houden is dus bij het Nederlandse koninklijke paar de slogan. Bij hun werkbezoeken worden ook zo weinig mensen uitgenodigd of meegenomen.