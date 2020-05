São Paulo gaat coronaslachtoffers "verticaal" in een muur begraven

De Braziliaanse miljoenenstad São Paulo heeft een speciale plaatsbesparende constructie ontworpen om de doden van covid-19 te begraven. Het systeem van verticale graven doet denken aan de manier waarop in ons land asurnen in een muur bijgezet worden. De kisten waarin de lichamen liggen, zijn gemaakt van glasvezel vermengd met een kunsthars van onder andere gerecycleerde materialen. Die worden in een verticale stalen constructie geschoven. Officieel loopt het dodental in Brazilië in de 14.000. In São Paulo worden nu al in totaal 13.000 graven voorzien op 3 verschillende begraafplaatsen.