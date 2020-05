School maakt ludieke video om kinderen voor te bereiden op coronamaatregelen

Ook de Marialoopschool in Meulebeke gaat gedeeltelijk terug open op maandag 18 mei. De kinderen van het 1ste, 2e en 6e leerjaar kunnen weer in hun klas de lessen volgen. Hoe dat in zijn werk zal gaan, toont de school met een leuke video. Daarin legt de schoolmascotte "Iboe de uil" uit hoe elk kind een procedure zal moeten volgen. Ook aan de ouders wordt duidelijk gemaakt hoe ze van hun kind afscheid moeten nemen aan de schoolpoort.

De school stak er veel tijd in. “Gelukkig heb ik heel creatieve leerkrachten”, zegt directrice Eva Rubens. We deden de opnames met enkele leerkrachten, zoals meester Jens Declerck. Hij heeft er nog anderhalve dag aan gemonteerd. Zijn eigen zoontje sprak de tekst in. Dat kon natuurlijk geen ander kind zijn”, lacht ze.

"We krijgen enorm veel positieve reacties. Ik ben blij dat we dit gedaan hebben. Het wordt veel gedeeld op sociale media. We zijn ervan overtuigd dat iedereen het filmpje gezien heeft en dat iedereen goed voorbereid gaat zijn. Iedereen kreeg ook nog een infobrochure in de bus”, zegt Rubens.