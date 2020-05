Tekort aan opvang voor kwetsbare jongeren volgens schoolinternaat: "Jeugdzorg vraagt onze hulp"

Directeur Liesbet Jacobs klaagt de situatie binnen jeugdzorg aan. "Het is duidelijk dat er een tekort is aan onderdak en hulpverlening voor kwetsbare jongeren. Zeker tijdens deze semi-lockdown wordt dat duidelijk, want binnenblijven is extra moeilijk als je thuissituatie niet ideaal is. Maar als wij gecontacteerd worden door Aalst en Dendermonde bijvoorbeeld, dan gaat dat over kinderen die niet bij ons naar school gaan. Dat wil dus zeggen dat we geen voorkennis hebben over hun thuiscontext."

"Ik vind het bijzonder erg dat die problemen naar schoolinternaten worden doorgeschoven. Die kwetsbare jongeren zijn hier natuurlijk welkom, daarover gaat het niet. Maar wij voelen ons op dit moment niet voldoende capabel, competent, noch georganiseerd om hen te kunnen opvangen", vat de directeur samen.