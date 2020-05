Sommige scholen in buitengewoon onderwijs starten later, onder meer  vanwege problemen met busvervoer

Eén van die scholen die pas op 25 mei starten, is De Brug, een school voor buitengewoon lager onderwijs in Beringen. En die latere start heeft niets te maken met de organisatie op school zelf, maar wel met het busvervoer.

De richtlijnen om dat busvervoer te organiseren zijn te laat toegekomen, zegt directeur Christophe Dirckx: "Als school voor buitengewoon onderwijs zijn wij voor een grote regio verantwoordelijk. Veel van onze ouders zijn afhankelijk van het georganiseerd busvervoer om hun kinderen op school te krijgen." De school wilde dat ook op een veilige manier laten gebeuren, met een grondige voorbereiding. Vandaar dat het busvervoer, en dus ook de school, pas op 25 mei starten.

Nog een school die een week later start, is de Bloesem in Sint-Truiden. Daar heeft de latere start niet te maken met het busvervoer. De school heeft er zelf voor gekozen, in het buitengewoon onderwijs was er die keuze.