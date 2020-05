Skateparken en sportveldjes kunnen maandag open, speeltuinen blijven voorlopig dicht

Vandaag komt de Vlaamse regering gedeeltelijk tegemoet aan die oproep. Vanaf maandag zullen lokale sportpleinen en skateparken opnieuw open kunnen. Daar kunnen kinderen en jongeren zich uitleven, tenminste als ze anderhalve meter afstand houden én er toezicht is van een volwassene.

Concreet gaat het dan om een basketbalveldje of een voetbalplein, of dus een skatepark. De speeltuinen blijven voorlopig nog dicht. De beslissing ligt in de lijn van de versoepeling die de Veiligheidsraad eerder aangekondigde, om buiten sporten met maximaal 20 personen toe te laten.