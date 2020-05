Stad Antwerpen doet voorstel voor Sinksenfoor: toch nog twee weken kermisplezier op Spoor Oost?

Dat de Sinksenfoor dit jaar niet onder haar normale vorm zal kunnen doorgaan, is al een tijdje duidelijk. Tot eind juni zijn alle evenementen verboden.

De stad heeft nu wel een voorstel voor de foorkramers om enkel de eerste twee weken van juli de Sinksenfoor te openen. Als de coronamaatregelen geen roet in het eten gooien tenminste, want voorlopig is er nog niets beslist over evenementen vanaf juli.

Normaal gezien staat de Sinksenfoor een maand of zelfs langer in Antwerpen. Vorig jaar was de kermis nog goed voor 700.000 bezoekers.