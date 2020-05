Hoe "gevaarlijk" is katje Lee? Viroloog Van Gucht: "Hondsdolheid is dodelijkste virus ter wereld, geen risico nemen"

Het FAVV wil de euthanasie nu via een rechtszaak laten afdwingen, met een dwangsom van 5.000 euro per uur dat de kat niet aan hen overgedragen wordt. De zaak kwam vandaag voor de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, een uitspraak volgt over twee weken. De eis van het FAVV leidt tot heel wat verontwaardigde en emotionele reacties op sociale media. Ook Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is er niet over te spreken.

Viroloog Steven Van Gucht begrijpt de verontwaardiging, maar steunt het standpunt van het FAVV. En hij spreekt met kennis van zaken. Van Gucht is nu vooral bekend als het gezicht van Sciensano, het wetenschappelijk instituut dat de dagelijkse cijfers over coronabesmettingen vrijgeeft, maar hij is oorspronkelijk doctor in de dierengeneeskunde. En wat meer is: hij begon zijn carrière bij het Nationaal Referentielaboratorium voor Rabiës. Hij is met andere woorden dus ook expert in hondsdolheid.

"Eigenlijk heeft het FAVV gelijk en doet het in deze zaak niet meer dan de procedures volgen die gelden voor de preventie van hondsdolheid, niet alleen in België, maar ook internationaal", zegt Van Gucht in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "Die stellen dat dieren die geïmporteerd worden uit risicolanden, geëuthanaseerd kunnen worden. Het FAVV kan moeilijk daarvan afwijken."