Alternatieve stickeractie Rode Kruis flopt: "Slecht nieuws voor onze lokale afdelingen"

Door het coronavirus kon het Rode Kruis deze keer geen vrijwilligers op pad sturen om stickers te verkopen. Daarom bedacht de organisatie een alternatieve campagne. 770.000 Vlaamse gezinnen kregen een gratis exemplaar van de bekende sticker in de bus - dit jaar met Suske en Wiske - samen met de vraag om de lokale Rode Kruisafdeling te steunen met een vrije gift.

Maar de actie was geen succes. Ze heeft maar een tiende opgebracht van de actie van vorig jaar: 308.000 euro in plaats van 3,2 miljoen. In totaal werden ongeveer 12.000 online stickers verkocht en deden 10.270 mensen een gift.