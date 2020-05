Synthetische drugs uit Antwerpen gevonden in Colombia

De synthetische drugs zaten verstopt tussen een lading zeep, die in de haven van Antwerpen was verscheept. Van het poeder zouden 37.000 XTC-pillen kunnen worden gemaakt, die in Colombia zo'n 300.000 euro waard zouden zijn. Het is opmerkelijk dat drugs de reis van Antwerpen naar Colombia maken. Meestal gebeuren de onderscheppingen in de omgekeerde richting. Volgens de Colombiaanse politie is het de eerste keer dat er drugs worden gevonden in de havens die goederen vanuit Europa ontvangen?

Ons land en Nederland zijn dan ook bekende producenten van XTC, die van hieruit over heel de wereld worden verscheept. In dit geval gaat het gerecht ervan uit dat de XTC een betaling in natura waren voor een lading cocaïne die de omgekeerde reis van Zuid-Amerika naar Europa moest maken of al had gemaakt.