Terug naar school in tijden van corona: “Leerlingen mogen niet vrij bewegen”

Middelbare school Go! Campus Het Spoor in Mol is er klaar voor. Daar gaan de zesdejaars vandaag voor het eerst sinds de lockdown terug naar de klas. Ze mogen gaan proefdraaien voor de lessen volgende week echt terug starten. “Ik heb er zin in, want ik heb mijn leerlingen nu zo’n acht weken niet gezien”, zegt lerares biologie Tine Moermans bij Radio 2 Antwerpen. “In het begin was dat heel bevreemdend, want je mist dat sociale contact en online lesgeven is niet altijd even evident.”