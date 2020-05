Angst en concentratiestoornissen zorgverleners 5 keer hoger dan normaal: "Moeten opvolgen, ook na lakens en handgeklap"

Opvallend ook, heel veel zorgverleners zitten met twijfels en schuldgevoel. 1 op de 5 twijfelt aan de eigen kennis of kunde. Dat zelfde aantal heeft het gevoel dat ze onvoldoende kunnen bijdragen aan het beheersen van de pandemie. 15% denkt zelfs aan stoppen met het beroep.

Maar voor het eerst peilde de Zorgbarometer ook naar schuldgevoel. "Het is een onderwerp dat meer en meer naar voren kwam in verhalen. Daarom hebben we het ook geweten. Het is een belangrijke bevinding: meer dan 1 op 3 voelt zich schuldig over de manier van werken, en over het risico dat ze het virus kunnen binnenbrengen in hun gezin, of naar andere patiënten of collega's", zegt Vanhaecht. De professor schrikt niet van die resultaten. "Het omgekeerde zou vreemd zijn, dat ze zich niet schuldig voelen. Zorgverleners zijn nu eenmaal zorgzamen mensen. Ik denk dat deze cijfers aangeven dat de zorgverleners zich ervan bewust zijn dat ze een risico vormen en daardoor extra aandachtig zijn. Maar we moeten wel zorgen dat het niet leidt tot onnodige stress, vermoeidheid of slaaptekort."