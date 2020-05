Urbanus over afgelaste Boekenbeurs: "Jammer, ik ben daar al jaren vaste klant"

Een paar uur lang signeren is intensief, maar dat heeft Urbanus er graag voor over. "Als je dan recent iets gedaan hebt, hoor je van de mensen of ze dat een beetje plezant vonden. Een van de leukste mensen die ik ooit heb ontmoet op de Boekenbeurs is een vrouw die beweerde dat ze 64 entiteiten in haar lichaam had zitten. Toen ik vroeg of ze er dan een paar wilde opsommen om het boekje aan op te dragen zei ze: "Oei, kiezen kan ik niet, want dan wordt het ruzie in mijn hoofd. En het was al ambras, want niet iedereen wilde dat ik vandaag naar de Boekenbeurs kwam." Ik heb er dan maar ingeschreven: "Voor iedereen het beste en kom overeen hé, jongens." (lacht)

