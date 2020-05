Vakantie in eigen land door corona: "Mensen mogen aanbellen en gratis in mijn tuin kamperen"

Vakanties gaan misschien niet kunnen doorgaan komende zomer dus vakantie in eigen land begint te lonken. Dus waarom niet kamperen in de tuin, weide of veld van iemand anders? De website www.welcometomygarden.be helpt om groene plekjes te vinden in ons land waar je kan gaan kamperen. De website is nog maar sinds zondag online, maar nu al hebben meer dan 150 mensen zich aangemeld. Eric Deschuyteneer uit Brakel is er een van: "Er komt zelfs vandaag al een koppel twee dagen logeren in mijn tuin."

