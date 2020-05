Vilvoorde wil twee marktdagen zodat alle kramen kunnen deelnemen

De zaterdagmarkt van Vilvoorde is een grote met 90 standhouders. Dat zijn er 40 méér dan de Veiligheidsraad toelaat. Om geen keuze te moeten maken tussen de verschillende marktkramers stelt het stadsbestuur een tweede marktdag op zondag voor. Schepen van Economie Didier Cortois. "We hebben eerst gekeken of we de markt op twee verschillende locaties konden houden. Maar we willen ten alle prijze vermijden dat het een soort van evenement wordt en zouden bijdragen aan een volkstoeloop. Daarom lijkt het spreiden over twee dagen een beter idee."