Geen Open Wervendag, wel virtueel bezoek mogelijk aan Oosterweel-werven

Op de jaarlijkse Open Wervendag kan je normaal gezien op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel een kijkje gaan nemen op bouwwerven. Door het coronavirus is ook dat dit jaar niet mogelijk. Maar Lantis, dat in Antwerpen instaat voor het uitvoeren van de Oosterweelverbinding, wil het grote publiek toch de kans geven om de werkzaamheden van wat dichterbij te bekijken.



Via sociale media brengt Lantis drie werven in beeld waar nu volop wordt gewerkt. "Het gaat om de werf op de E17, waar een nieuwe asfaltlaag wordt gelegd en het wegdek ook stiller wordt gemaakt voor de omgeving", zegt Annik Dirkx van Lantis, "het knooppunt Antwerpen-West waar er onder meer aan een ecoverbinding wordt gewerkt en tot slot hebben we ook nog de Park & Ride Antwerpen Luchtbal, waar een compleet nieuw parkeergebouw wordt opgetrokken."

Je kan alles volgen op de Instagram- en Facebookpagina van de Oosterweelverbinding, nu zondag om 9 uur, 15 uur en 18 uur, en op het YouTube-kanaal.