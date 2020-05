Virtuele klas brengt leerlingen in de klas en thuis samen

Het bedrijf i3 -Technologies uit Diest heeft een systeem om leerlingen die thuis les volgen en die de les in de klas volgen samen te brengen. "Het systeem bestaat al zes jaar. Het werd aanvankelijk als bordsoftware in de scholen verdeeld.", vertel Davy De Rijbel van i3-Technolgies. "Maar sinds de huidige omstandigheden is het meer dan ooit belangrijk om leerlingen van eender waar in het leergesprek te betrekken. De functionaliteit is uitgebreid om de les ook live te kunnen geven in de klas voor de leerlingen thuis."