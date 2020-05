Vrouwenvereniging Ferm naait 1.200 mondmaskers met een venster voor mensen met een beperking

De onderwijskoepel had eigenlijk om 1675 maskers gevraagd, geeft de consulente toe. "Dat is ons helaas niet gelukt. Sommige dames zijn zó teleurgesteld dat ze hebben besloten om vanavond, als we hier de boeken toe doen, stof mee naar huis te nemen en thuis verder te naaien. (Lacht.) Maar hoe dan ook zijn wij heel gelukkig dat we dit gedaan hebben en dat we hiermee veel mensen kunnen helpen. Wij willen dan ook de stad Deinze bedanken om de Brielpoort ter beschikking te stellen. Zonder die faciliteiten was het ons nooit gelukt!"