Wandelbruggen rond Smedenpoort roesten weg: "Abnormale slijtage"

De twee wandelbruggen rondom de Smedenpoort vertonen abnormale slijtage. Amper acht jaar na de opening blijken de stalen dragers onder de vloerelementen ernstig verweerd.

Toen de bruggen er kwamen in 2011, was er al protest. Volgens sommigen belemmerden ze het zicht op de middeleeuwse Smedenpoort. En nu is er dus de schade. "Onze stadsdiensten hebben het zelf opgemerkt en ook een architect die in de buurt woont, maakte er melding van", zegt Mercedes Van Volcem (Open VLD), schepen van Openbaar Domein. "Ik wil wel benadrukken dat er momenteel geen probleem is op het vlak van stabiliteit, maar het is niet normaal dat het staal nu al zo erg afbladert. Mogelijk werd destijds het verkeerde materiaal gebruikt. We kunnen dit niet zomaar laten gebeuren en daarom hebben we een expert aangesteld om dit nader te onderzoeken."