Wat is #Obamagate en waar komt het zo plots vandaan?

Even terug naar 13 februari 2017. Op die dag biedt Michael Flynn president Trump zijn ontslag aan als Nationaal Veiligheidsadviseur. De reden? Er was aan het licht gekomen dat hij gelogen had over contacten met de Russische ambassadeur over de Amerikaanse economische sancties tegen Rusland. Omdat Flynn toen officieel nog niet in functie was, overtrad hij daarbij de wet. Bovendien werd Flynn later ook schuldig bevonden aan het liegen tegen agenten van de FBI die de banden tussen Rusland en de Trump-campagne onderzochten.

Maar vorige week, ruim drie jaar later dus, liet het Amerikaanse ministerie van Justitie alle aanklachten tegen Flynn vallen. Dat terwijl Flynn intussen nota bene schuld bekend heeft. Hoe dat kan? “Als het ministerie van Justitie alles laat vallen, betekent het dat ze niets hebben”, stelt professor Herman Matthijs, specialist Amerikaanse economie aan de VUB. “Het is een welles-nietesspelletje geworden. Daarmee kan je niet naar de rechtbank. Het is een storm in een glas water, en een probleem voor de Democraten. Net zoals de afzettingsprocedure zal Trump ook deze slag overleven.”

Weerwraak

Maar bewijzen legt Trump niet op tafel. Toen hij maandag aan de tand gevoeld werd over Obamagate, weigerde hij in detail te treden. “Je weet wel wat de misdaad is”, riep hij een journalist van de krant The Washington Post toe.

Rookgordijn?

Het is niet de eerste keer dat Trump zijn pijlen richt op president Obama. Lang voor hij president was deed hij dit al door te beweren dat Obama als eerste zwarte president niet geboren was in de VS zelf.

Ook tijdens de eerste maanden van zijn presidentschap beweerde Trump dat zijn voorganger afluisterapparatuur had geplaatst in de Trump Tower in Manhattan. Maar echte bewijzen kwamen nooit op tafel. Toch is het verhaal altijd blijven sluimeren, ook onder de aanhangers van Trump.

De hashtag zwierf al veel langer rond

Nochtans is het niet zo dat Trump de hashtag #Obamagate heeft uitgevonden. Integendeel: in Twitterkringen en Facebookgroepen gaat die al een tijdje mee. Het is een stokpaardje van zogenaamde MAGA-accounts (aanhangers van Trump die posten onder hashtags als #MakeAmericaGreatAgain en #MAGA) en QAnon-accounts, een groep complotdenkers, geboren op het anonieme forum 4Chan (vandaar ook "Anon"). Die laatsten geloven ook sterk in de deep state , een soort geheime elite die achter de schermen de touwtjes van de wereldpolitiek in handen zou hebben.