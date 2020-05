We bakken allemaal meer in coronatijden, maar: "Mannen bakken brood, vrouwen cake"

Eerder was uit de studie al duidelijk geworden dat we met z'n allen meer bezig zijn met gezonde voeding en ook meer zelf zijn gaan bakken. Nu zijn de onderzoekers ook gaan kijken of er opvallende verschillen waren tussen mannen en vrouwen. En dat blijkt zo: "Mannen zijn meer brood gaan bakken en vrouwen meer cake en andere zoetigheden", zegt professor Charlotte De Backer van de Universiteit Antwerpen.

Ook voor de coronacrisis was het al zo dat mannen meer brood dan zoetigheid bakten. Een echte verklaring is er niet: "Omdat het stoerder is, omdat ze minder van zoet houden, of omdat je meer kracht nodig hebt om te kneden? Dat zou allemaal kunnen, ja."