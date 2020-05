Meer volkspartij, meer donkerblauw of meer basis? Wie heeft de beste troeven om voorzitter te worden bij Open VLD? 

Bij Open VLD is vanavond de campagne voor de voorzittersverkiezingen afgetrapt met een debat tussen de vier kandidaten. Net daarvoor kruisten Bart Tommelein, Egbert Lachaert, Els Ampe en Stefaan Nuytten de degens voor de camera van "Terzake". Wie is de blauwste liberaal? Of heb je ook verschillende soorten blauw bij Open VLD? Wat in elk geval wel duidelijk is dat er twee echte kanshebbers en twee outsiders zijn.