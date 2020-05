Baby's van Oekraïense draagmoeders voor wensouders in buitenland geraken niet op bestemming

Tientallen baby's van Oekraïense draagmoeders, bestemd voor buitenlandse ouders, kunnen door de coronacrisis het land niet verlaten. Draagmoederschap is legaal in OekraIne, en voor veel jonge vrouwen is het geld welkom. Omgekeerd geraken sommige ouders, die hun baby waren komen ophalen, het land evenmin uit. Zoals een Spaanse vader, die elke dag lange videogesprekken voert met zijn vrouw, om de baby te tonen.