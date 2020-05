Conclusie na proefdag op school: geslaagd, "maar zo zal het op 1 september niet lukken"

Hoewel het wennen was aan alle coronamaatregelen voelden zowel de leerlingen als de leerkrachten zich niet onveilig. Er was wel wat onwennigheid en onzekerheid over de veiligheidsmaatregelen, maar zowel leerlingen als leerkrachten waren tevreden. "Ik denk dat de tevredenheid vooral overheersend was", zegt Marie-Jeanne Baelmans. "Blij dus met een stapje, een klein stapje naar een beetje normale wereld."

De overgrote meerderheid van de leerlingen - zowel in het lager als in het secundair onderwijs - heeft zich ook goed aan de regels en de afspraken gehouden. Alleen afstand houden van hun vriendjes bleek een hele opgave. In de basisscholen bleek zo'n 70 procent van de kinderen dat wel eens te "vergeten", in de secundaire scholen 51 procent. Afstand houden van de leerkracht was dan weer iets makkelijker.