Generaal-overste Broeders van Liefde jaagt dokters en wetenschappers op de kast: "Gender is een dwaling"

Dit zet heel wat kwaad bloed bij progressieve wetenschappers, ethische denkers en professoren. Ze reageren in een "Open brief aan gender-ontkenners". Opgesteld door uroloog Piet Hoebeke (foto boven), de decaan van de faculteit Geneeskunde van de UGent en auteur van "Gender in de blender". En niet de minsten bij de ondertekenaars, allemaal gedoopt in een bad van diezelfde universiteit: rector Rik Van De Walle, gynaecologe (én transgender) Petra De Sutter, ethicus Freddy Mortier, gynaecologe Marleen Temmerman, endocrinoloog Guy T'Sjoen en professor gezondheidsrecht Tom Balthazar.

Uit de brief: "Ongelooflijk dat iemand vandaag voor zoiets durft te pleiten. Het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is. Het toont aan dat 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, over een strijd gaat die nog lang niet is gestreden. Zolang er mensen zijn die anderen hun zelfbeschikking en autonomie willen ontnemen, is bewustwording omtrent gender essentieel."