Voorzitters PS en SP.A praten met andere partijen over wat er moet komen na minderheidsregering-Wilmès: "Snuffelronde"

De Vlaamse en Franstalige socialisten nemen nu dus initiatief. Zij zijn in het Parlement dan ook de grootste familie. En de koning, die normaal gezien het initiatief neemt in de federale formatie, kan momenteel geen actie ondernemen aangezien ons land technisch gezien een volwaardige federale regering heeft, met het vertrouwen van de Kamer.

“Door corona is de context veranderd", aldus SP.A-voorzitter Rousseau. "Er zijn veel onzekerheden en grote noden. Heel wat mensen staat het water aan de lippen. We staan voor een gigantische uitdaging om te investeren in onze economie, om jobs te redden, om te investeren in welzijn en in het sociale weefsel van onze samenleving. We zijn dit verplicht aan de mensen."



Toch is de samenwerking Rousseau/Magnette enigszins opvallend, aangezien SP.A-voorzitter Rousseau in de maand maart nog erg kritisch was voor PS-voorzitter Magnette toen die de vorming van een echte noodregering in deze coronatijden uiteindelijk afschoot. Die kink in de kabel is dus blijkbaar weggewerkt.

Eerder vandaag pleitte Paul Magnette voor een groot economisch relanceplan om uit de coronacrisis te geraken, ter waarde van 10 procent van het bruto binnenlands product. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez reageerde op Twitter dat zo'n plan de kern moet zijn van een regeerakkoord. Een regeerakkoord van een nieuwe regering met een grote meerderheid.