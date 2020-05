Ode aan zorgpersoneel, symbolische lichtjes en een ABBA-video: de hoogtepunten van "Eurovision: Europe shine a light"

De artiest die zich na al die jaren met recht en reden de titel "Mister Eurovision" mag toeëigenen, is de Ierse zanger en componist Johnny Logan. Drie zeges heeft hij op zijn naam staan, twee keer als artiest en één keer als liedjesschrijver. Winnen deed Logan in 1980 met "What's another year" en in 1987 met "Hold me now". In 1987 won Logan trouwens in Brussel: België organiseerde toen het Songfestival na de winst van Sandra Kim met "J'aime la vie" in 1986. In 1992 won hij als componist met het nummer "Why me?", gezongen door Linda Martin.

Voor de gelegenheid haalt Logan - gekleed in een spierwitte outfit - zijn eerste Songfestivalsucces "What's another year" nog eens vanonder het stof, vanuit Dublin. Ook de drie presentatoren zingen een stukje mee, de ene al toonvaster dan de andere. Tijdens Logans nummer zijn in een mozaïek beelden te zien van tientallen fans die in hun woonkamer meezingen.

Bekijk hier de bijzondere versie van "What's another year":