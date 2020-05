Italië laat opnieuw toeristen toe vanaf 3 juni en hoopt toeristische seizoen nog enigszins te redden

Italië wil zijn landsgrenzen weer openen vanaf 3 juni. Over twee weken zijn reizigers uit EU- en Schengenlanden weer welkom en ze zullen bovendien geen twee weken in quarantaine moeten, zoals dat nu het geval is. Italië kreeg het erg zwaar te verduren tijdens de corona-pandemie, maar krabbelt nu weer recht en hoopt het toeristische seizoen nog enigszins te kunnen redden. Ook andere Europese landen maken plannen om de grenzen weer te openen.