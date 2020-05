Vier coronalessen voor een comfortabel pensioen in België

Als individu is het naïef om volledig op de overheid te rekenen voor uw volledige pensioeninkomsten. Onder het motto "protect against the worst and hope for the best" ("bescherm u tegen het ergste en hoop op het beste"), neemt u dus maar best u voorzorgen.

In deze context is een tontine een aantrekkelijke verzekering die compensatie biedt als het wettelijk pensioen minder is dan u had gehoopt. Elke euro telt. Besparen op beheerskosten via een groepsaankoop van individueel pensioensparen is laaghangend fruit dat best zo vlug mogelijk geplukt wordt. Hetzelfde geldt voor het invoeren van omkeerhypotheken en het uitbreiden van mypension.be. Geen tijd te verliezen.