Marokkaanse immunoloog die in België heeft gestudeerd gaat Covid-19-vaccinteam in de VS leiden

Opmerkelijk is dat Slaoui ook een link met Belgie heeft. Hij is geboren in de Marokkaanse stad Agadir. Zijn zus stierf op jonge leeftijd aan kinkhoest en dat zou zijn interesse in immuniteitsleer hebben gewekt. Nadat hij op zijn zeventiende zijn diploma secundair onderwijs op zak had, besloot hij om verder te studeren in Europa. Hij waagde eerst een poging in Parijs en vervolgens kwam hij naar Brussel.