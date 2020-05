Donald Trump wil coronavaccin voor het einde van het jaar, "zijn herverkiezing staat op het spel"

Net zoals hij iedereen er van probeert te overtuigen dat de VS economisch weer op gang komen, gaat Trump nu dus volop voor een vaccin. Soenens: "Hij probeert steroïden in de geestelijke gezondheid van Amerika te steken. Maar we hebben al vaker gezien dat het niet geloofwaardig is."

Een eerder voorbeeld daarvan, zegt Soenens, is zijn pleidooi voor het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine, een geneesmiddel tegen onder meer malaria, waarvan al maar duidelijker blijkt dat het corona niet helpt genezen, maar meer hartstilstanden en meer doden veroorzaakt.

Ondertussen staat de teller in de VS op anderhalf miljoen besmettingen en 87.000 doden. Alleen al de laatste 24 uur kwamen er 1.600 doden bij. Soenens: "Als er een aanslag was gepleegd met honderd doden, dan stond de wereld op zijn kop. Maar dit is het nieuwe normaal."