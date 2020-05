Woordvoerster Voedselagentschap dient klacht in wegens bedreigingen in zaak van katje Lee

Het Voedselagentschap dagvaardde de Stabroekse Selena Ali om haar te dwingen een kat die ze meebracht uit Peru af te staan voor euthanasie. De kat is namelijk niet volgens de regels rond de dodelijke ziekte hondsdolheid naar ons land gebracht.

Baasje Ali kreeg gisteren aan het gerechtsgebouw in Antwerpen en via sociale media veel steun van het grote publiek. Het is via sociale media ook waar nu iemand bedreigingen uitte ten aanzien van de woordvoerster van het FAVV.

"Binnen het FAVV bestaat er een procedure voor wanneer een van onze medewerkers (doods)bedreigingen krijgt", laat woordvoerster Liesbeth Van de Voorde weten. "Indien dat het geval is, kunnen onze medewerkers een klacht indienen bij de politie. Ik kan bevestigen dat er een klacht werd ingediend, maar meer kunnen wij hier niet over kwijt."