Juni 1969. Zware rellen rond Stonewall Inn in New York. De grootste Pride van het moment was aan de gang en er wordt gestreden voor holebirechten. Het was het startschot voor de wereldwijde regenboogbeweging. Exact vijftig jaar later gaan Nomaden Marieke en Filip naar hetzelfde cafeetje. Er is opnieuw een Pride aan de gang. Ook 50 jaar na Stonewall blijft er veel om voor te strijden, vertellen activisten in New York. "The work is not close to done!"