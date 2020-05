Exact 30 jaar geleden verdween homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten: waar staan we nu?

Veel jongeren zijn vooral dankbaar dat ze in België leven. Want in veel landen zijn huwelijken en adopties voor de LGBTI+-gemeenschap bijvoorbeeld nog steeds niet wettelijk toegestaan. Maar van een volledige acceptatie is er volgens hen ook in ons land nog geen sprake. "Wanneer mijn vriendin en ik alleen op straat lopen, dan durf ik echt niet snel affectie te tonen," zegt de biseksuele Rachael Moore.

Ook Jitske Van de Veire kent dat gevoel: "Na het uitgaan bijvoorbeeld durf ik met mijn vriendin niet hand in hand te lopen. Ik heb al genoeg voorbeelden gezien van gaybashing". Wanneer Alexander Decrans ergens als dragqueen Lola McQueen moet verschijnen, dan neemt ook hij voorzorgsmaatregelen: "Ik let erop dat ik dan dichtbij kan parkeren, of dat er iemand met me kan meelopen."