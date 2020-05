5 directeurs over de opstart van de scholen: "Alles wat verboden was, is nu verplicht"

Directrice Kim Vervenne van tuinbouwschool PTS in Mechelen geeft toe dat de voorbije weken heftig waren: “Als directeur ben je toch bezorgd over de leerkrachten en leerlingen. Je wil ervoor zorgen dat de leerkrachten zich goed en veilig voelen. Je merkt dat sommige leerkrachten bezorgd zijn over het besmettingsgevaar, dus we hebben geprobeerd om die zorgen bij iedereen weg te nemen. Daarnaast willen we erover waken dat ook de leerlingen zich veilig voelen en de veiligheidsmaatregelen kunnen naleven. Dat heeft tot heel wat slapeloze nachten geleid. Maar na de proefdag van vrijdag is er een last van onze schouders gevallen en zijn we ervan overtuigd dat we morgen goed kunnen starten.”

Bekijk hier de video: (en lees daaronder verder)