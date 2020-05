Eén op de zes scheidsrechters slachtoffer van homohaat

"Als scheidsrechter kweek je een dik vel tijdens je carrière, maar het schelden blijft me toch persoonlijk raken", getuigt Robin Lefever. Vijftien jaar is hij al scheidsrechter en recent outte hij zich ook.

"Die homohaat is iets dat we niet zomaar moeten aanvaarden. In het voetbal is het al langer een probleem en dat blijft blijkbaar ook zo. Ik ben toch wel geschrokken van de onderzoeksresultaten."

Lefever nam als scheidsrechter ook deel aan de bevraging van de KBVB. "De discriminerende scheldpartijen komen vooral uit de spreekkoren", vertelt hij. "De Voetbalbond is bezig met het aanpakken van die homohaat maar er is nog wel een lange weg te gaan."

De KBVB belooft inderdaad extra inspanningen. Er is een handleiding uitgeschreven om discriminatie en homofoob gedrag repressief aan te pakken, maar er is ook nog een andere piste die gevolgd moet worden, klinkt het.

"Dat is educatie", zegt An De Kock van de KBVB. "Niet enkel bij de volwassenen maar ook bij de jeugd. Je moet als jongere al de boodschap krijgen dat zo'n gedrag niet kan. En daar zullen we ook de voetbalclubs voor nodig hebben."