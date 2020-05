Enkele honderden tweedeverblijvers stellen de Belgische Staat in gebreke

"Het is blijkbaar een soort van bestuurlijke koppigheid", aldus Verbist. "De mensen hun geduld is op." Hij stoort zich ook aan "een soort van frame rond de tweedeverblijvers. "Alsof dat rijke mensen met een tweede verblijf in een rijke kustgemeente zijn. Dat is niet correct. Heel wat mensen in de zorg, artsen die keihard werken, willen kunnen relaxen op de plaats die ze ooit hebben gekozen."

De klagers stellen de Belgische Staat in gebreke. "Ofwel wordt die ingebrekestelling genegeerd, ofwel gaat men uitdrukkelijk in overleg." Verbist hoopt nog altijd op "een spoedige maatregel die in gezamenlijk overleg perfect kan worden uitgewerkt". Als de overheid niet plooit, eisen de klagers 50 euro voor elke dag dat ze niet naar hun tweede verblijf kunnen, met terugwerkende kracht vanaf 23 maart.

Eerder had een andere tweedeverblijver al een deurwaarder met een gelijkaardige eis naar het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gestuurd.

