Fase 2 van de exit uit de lockdown begint : wat verandert er vanaf morgen?

Het heeft een tijdje geduurd, maar vanaf morgen mogen bewoners van woonzorgcentra opnieuw bezoek ontvangen. Eén vaste persoon mag langskomen. Ook hier moet afstand worden gehouden. Een kus of een omhelzing mag dus nog niet.

Sinds 12 maart al was bezoek niet meer toegelaten in de woonzorgcentra omdat de bewoners beschouwd worden als risicogroep. Nu er meer beschermingskledij beschikbaar is voor het personeel en er ook meer testcapaciteit is, lijkt de coronacrisis in de woonzorgcentra onder controle. De teugels kunnen dus wat worden gevierd.

Bekijk de reportage uit "Het Journaal" en lees verder onder het videofragment.