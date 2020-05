Grootouders mogen opnieuw op kleinkinderen passen, maar ze mogen niet tot risicogroep behoren én "bubbel" van 4 blijft

Of dit nu betekent dat kinderen ook weer bij de grootouders kunnen blijven slapen? "Dat is niet mijn beslissing", benadrukt de virologe. "We hebben er nooit een chronometer bijgezet, gezond verstand is belangrijk in deze gezondheidscrisis. We hebben in elk geval geen avondklok ingevoerd voor grootouders." Volgens Yves Stevens, de woordvoerder van het crisiscentrum, is het niet de bedoeling dat de kleinkinderen bij hun grootouders overnachten.